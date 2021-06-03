Катунь24: В Рубцовске появятся ясли-сад за 277 млн рублей

Они рассчитаны на 280 детей.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Рубцовске появятся ясли-сад за 277 млн рублей

Эти ясли-сад станут первыми в Рубцовске, куда будут принимать малышей от года. Обычно берут от полутора лет.

«Проблем для детей от 3 до 7 в принципе в городе нет. Все желающие попадают в детские сады, в которые хотят. А в возрасте от года до трех часть проблем будет снята», — отметил Мещерин Алексей, начальник управления образования, заместитель главы администрации Рубцовска.

Названия у садика пока нет. Известно, что его оформят в морской тематике. Фасад раскрасят в голубых тонах. Нарисуют на нем рыбок, русалок и осьминогов. Около здания оборудуют физкультурные и прогулочные площадки.

«Живем мы тут неподалеку. Очень хотелось бы, чтобы ребенок попал в этот новый садик. Очень красиво смотрится снаружи, надеюсь, и внутри будет здорово. Хотелось бы верить, что и персонал будет подобран хорошо», — прокомментировала жительница Рубцовска Наталья Исаева.

Сейчас подрядчики занимаются устройством кровли, сетей отопления, электричества и внутренней отделкой. Объект планируют сдать в начале следующего года.

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