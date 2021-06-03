Катунь24: В Калифорнии женщина спасла своих собак, столкнув медведя с забора

Медведица вместе с медвежатами проникла на территорию ее дома.

Фото: Скриншот @bakedlikepie в TikTok

Всего за несколько часов публикация в TikTok с видео, где женщина отважно защищает своих собак, набрало 28,8 млн просмотров и 4,1 млн лайков.

31 мая в TikTok-аккаунте @bakedlikepie опубликовали видео, на котором видно, как медведица с двумя медвежатами проникла на территорию частного участка. На животных тут же отреагировали собаки. Медвежата испугались и попытались залезть на дерево, а медведица кинулась на собак. Через несколько секунд мы видим, как женщина подбегает к медведице и сталкивает ее с забора, спасая своих собак.

«Моя двоюродная сестра Хейли сегодня столкнула медведя со своего забора и спасла своих собак. Как прошел ваш День поминовения?! (Что за ужас?!)» — указано в описании к видео.

По информации пресс-центра журнала Esquire, в комментариях сестра Хейли написала, что с собаками и женщиной все в порядке. Также девушка отметила, что теперь они планируют сделать забор повыше.

Катунь24