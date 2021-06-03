Катунь24: В Алтайском крае выросли ставки по ипотеке

Ранее Центробанк России удерживал низкий уровень ключевой ставки.

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В мае ЦБ России дважды поднимал ключевую ставку. В результате она повысилась с 4,25 до 5 %. С этим также связаны и изменения в ипотеке алтайских банков. Им пришлось резко корректировать условия выдачи ипотеки.

Теперь же, как сообщает «Алтайский портал недвижимости», появился тренд на повышение процентов по кредитам, вкладам и на снижение темпов роста цен. Из-за ужесточения условий в мае банки повысили ставки по ряду программ. Так, у семи банков это коснулось почти всех продуктов, кроме льготных. В это же время пять банков снизили ставки на субсидируемую ипотеку. Остальные остались неизменными. Еще 10 кредиторов заняли позицию выжидания и условия по ипотеке не изменили.

В результате средняя ставка выросла до 7,6 %. В настоящем времени банки предлагают порядка 130 ипотечных программ. Минимальный процент составляет 3,5 % для семей от Росбанка и максимальный 12,75 % от Райффайзенбанка. Стоит подчеркнуть, что речь идет о базовых ставках. В реальности они могут корректироваться.

Катунь24