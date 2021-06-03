Катунь24: В Барнауле перекроют участок улицы Ядринцева
Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети.
Фото: pixabay.com
Движение для автомобильного транспорта будет закрыто по всей ширине переулка Ядринцева в районе пересечения с улицей Песчаной с 9 часов 14 июня до 24 часов 30 июня.
По информации официального сайта Барнаула, движение 41 автобуса будет организовано следующим образом:
… пр-т Ленина – ул. Партизанская – ул. Челюскинцев.
В обратном направлении:
… ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская») – ул. Партизанская – пр-т Ленина и далее по маршруту.
Автомобилистов просят заранее искать пути объезда и быть осторожными и внимательными на указанном участке дороги.