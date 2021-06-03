Катунь24: В Барнауле перекроют участок улицы Ядринцева

Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети.

Фото: pixabay.com

Движение для автомобильного транспорта будет закрыто по всей ширине переулка Ядринцева в районе пересечения с улицей Песчаной с 9 часов 14 июня до 24 часов 30 июня.

По информации официального сайта Барнаула, движение 41 автобуса будет организовано следующим образом:

… пр-т Ленина – ул. Партизанская – ул. Челюскинцев.

В обратном направлении:

… ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская») – ул. Партизанская – пр-т Ленина и далее по маршруту.

Автомобилистов просят заранее искать пути объезда и быть осторожными и внимательными на указанном участке дороги.

Катунь24