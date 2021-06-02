ГОРНЯК22 03.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае дежурная по станции, направившая поезд навстречу ремонтной автомотрисе, получила условный срок

Горняк22
15 часов Ago

ЧП произошло вечером 14 сентября 2019 года.

Фото: pixabay.com

В этот день на пути № 6 станции Озерки рабочие делали ремонт. Женщина знала об этом, однако открыла светофор, перевела стрелки пути и по радиосвязи дала поездной бригаде команду на проход поезда по этому пути.

Из-за этого поезд столкнулся с монтажной площадкой автомотрисы, в которой были люди. Три человека получили серьезные травмы, один из работников от полученных травм умер в больнице.

Женщина свою вину не признавала, однако следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих виновность дежурной.

Тальменский районный суд Алтайского края приговорил женщину к 3 годам условно, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следкома России.

Катунь24

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