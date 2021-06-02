Катунь24: В Алтайском крае запустили дополнительные пригородные поезда

Ходить они будут с 1 июня 2021 года. Это связано с ростом пассажиропотока на популярных дачных направлениях.

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По средам, пятницам, субботам и воскресеньям будут курсировать дополнительные поезда:

– № 6388 сообщением Барнаул – Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17);

– № 6387 сообщением Баюново – Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).

По выходным и праздничным дням:

– № 6113 сообщением Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);

– № 6114 сообщением Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:36).

Кроме этого, ежедневно будет курсировать электропоезд № 6022. В 19:58 он будет отправляться из Барнаула в Озерки, время прибытия на конечную станцию 21:21.

Электропоезд № 6021 сообщением Озерки – Барнаул будет отправляться в 4:34, а прибывать в 5:56.

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов не изменилось.

Информацию об актуальном расписании можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород», по телефону +7 (3852) 29-21-68, а также в пригородных билетных кассах.

Катунь24