Катунь24: В Алтайском крае продлили штормовой прогноз из-за аномальной жары до 7 июня
До +30 градусов будет держаться дневная температура несколько дней.
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Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю передала предупреждение о высокой угрозе распространения огня в связи с жаркой погодой.
«Население Сибири живет и работает в экстремальных климатических условиях. Амплитуда сезонных температур составляет в среднем 80 градусов: от -40 зимой и до +40 летом. Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека», — сообщили в ведомстве.