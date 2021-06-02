Катунь24: В Алтайском крае продлили штормовой прогноз из-за аномальной жары до 7 июня

До +30 градусов будет держаться дневная температура несколько дней.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю передала предупреждение о высокой угрозе распространения огня в связи с жаркой погодой.

«Население Сибири живет и работает в экстремальных климатических условиях. Амплитуда сезонных температур составляет в среднем 80 градусов: от -40 зимой и до +40 летом. Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека», — сообщили в ведомстве.

Катунь24