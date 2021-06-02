Катунь24: В России запретили продавать сим-карты вне салонов связи
С 1 июня 2021 года купить сим-карту для телефона или планшета можно будет только в официальных магазинах. Соответствующий законопроект ранее подписал президент России Владимир Путин.
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Теперь, чтобы продавать сим-карты, оператор связи либо доверенное им лицо должны арендовать или купить помещение для этого. Исключение могут представлять передвижные пункты, оборудованные для обслуживания абонентов. За продажу в непредназначенных местах грозит административная ответственность.
Продажа сим-карт, например с уличных лотков, теперь будет считаться незаконной. Предполагается, что это позволит пресечь торговлю так называемыми серыми сим-картами, которые используют телефонные мошенники.
Также сим-карты можно будет купить онлайн.