Катунь24: В России запретили продавать сим-карты вне салонов связи

С 1 июня 2021 года купить сим-карту для телефона или планшета можно будет только в официальных магазинах. Соответствующий законопроект ранее подписал президент России Владимир Путин.

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Теперь, чтобы продавать сим-карты, оператор связи либо доверенное им лицо должны арендовать или купить помещение для этого. Исключение могут представлять передвижные пункты, оборудованные для обслуживания абонентов. За продажу в непредназначенных местах грозит административная ответственность.

Продажа сим-карт, например с уличных лотков, теперь будет считаться незаконной. Предполагается, что это позволит пресечь торговлю так называемыми серыми сим-картами, которые используют телефонные мошенники.

Также сим-карты можно будет купить онлайн.

Катунь24