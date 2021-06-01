Катунь24: В Netflix раскрыли, какой первый сериал компания выпустит для России

Стриминговый сервис планирует выпустить в ближайшее время 4-5 проектов совместно с российскими продюсерами, сообщает «Коммерсант».

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Ранее Netflix не заказывал производство сериалов в России, покупая уже готовые оригинальные продукты. Первым совместным продуктом стримингового сервиса и отечественной компании 1–2–3 Production станет современная экранизация «Анны Карениной». Студия создана на базе телеканала ТВ-3, управляется продюсерами Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем и известна такими проектами, как «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», права на которую Netflix уже приобрел.

Вторым проектом станет драматическая история, происходящая в 1990-х, от кинокомпании «Русское». Режиссером выступит Дарья Жук, создавшая драму «Хрусталь», которая в 2018 году выдвигалась на «Оскар» от Белоруссии.

Кроме того, Netflix обсуждает совместный проект со студией «Водород». Режиссером будущего сериала должен выступить снявший сериал «Чики» Эдуард Оганесян. Также сейчас идут переговоры со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW) и режиссером Климом Шипенко.

Катунь24