Катунь24: В Алтайском крае открыли молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

В 2021 году АТР проходит с 30 мая по 5 июня в парк-отеле «Ая».

Фото: Антон Червяков

Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, депутаты Государственной Думы России Наталья Кувшинова и Даниил Бессарабов, начальник управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Ольга Носкова, Герой Российской Федерации, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мне очень приятно, что представители 79 регионов нашей страны, по сути всей Российской Федерации, принимают участие в форуме, а также все муниципалитеты Алтайского края. Мы постарались подготовить этот форум так, чтобы он остался в вашей памяти, в ваших сердцах и обязательно принес практические результаты», – поприветствовал гостей и участников АТР губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В 2021 году Алтайский край организует молодежный форум уже тринадцатый раз. 1500 участников включатся в работу 10 площадок АТР: как очно, непосредственно в парке-отеле, так и в онлайн-формате. Глава региона выразил надежду, что для молодежи АТР в Год науки и технологий форум станет «дополнительной основой, площадкой для появления новых открытий, новых изысканий и исследований».

Катунь24