Катунь24: В Алтайском крае завершилось предварительное голосование «Единой России»

С 24 мая каждый житель Алтайского края мог проголосовать онлайн, а в воскресенье, 30 мая 2021 года, счётные участки во всех районах края работали в очном режиме.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае завершилось предварительное голосование «Единой России»

Участие в голосовании приняли более 400 претендентов. Победители праймериз станут кандидатами партии на выборах в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное Собрание.

На участке по месту жительства в Барнауле проголосовала депутат Государственной Думы России Наталья Кувшинова. Она отметила, что электронное голосование – хорошая форма для привлечения избирателей, однако и традиционный формат по-прежнему актуален.

«Кто-то в воскресный день находится на выезде, на даче, и многие мои знакомые, друзья, родственники проголосовали именно так, с понедельника на сайте pg.er.ru. Я сегодня нахожусь здесь, поэтому с удовольствием приняла участие в процедуре предварительного голосования», – отметила Наталья Кувшинова, депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Вместе с семьёй пришёл на счётный участок и спикер краевого парламента Александр Романенко. Он подчеркнул, что в партии отмечают большую активность избирателей. За неделю в электронном голосовании приняли участие более 73 тысяч жителей региона. После подсчёта голосов будет сформирован список кандидатов в Госдуму и АКЗС.

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