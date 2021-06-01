Катунь24: В Алтайском крае проверять аттракционы начнут сразу после согласования с прокуратурой

Сегодня утром, 31 мая, заместитель председателя правительства Александр Лукьянов провел совещание с руководителем инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Александром Фунтиковым и уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой. Совместно были определены конкретные мероприятия по надзору за аттракционами в крае.

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Напомним, вчера, 30 мая 2021 года, на открытой площадке возле торгового центра лопнул надувной батут. Пострадали две девочки, 2017 года рождения.

В связи со случившимся губернатор Виктор Томенко поручил проверить аттракционы, функционирующие на территории региона.

Инспекция издала приказ о проведении с 31 мая плановых рейдовых осмотров аттракционов. Проекты приказов о проведении внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей — владельцев батутов направлены для согласования в прокуратуру Алтайского края. Проверки начнутся сразу же после согласования с прокуратурой.

На официальном сайте инспекции открыта горячая линия для граждан, по которой они могу направить информацию о батутах и других аттракционах, эксплуатирующихся с возможным нарушениями правил безопасности (телефон горячей линии — 8 (3852) 35-36-46). Ранее во все муниципалитеты края направили распоряжение губернатора Алтайского края от 16.07.2020 № 75-рг о необходимости согласования с органами гостехнадзора вопроса о выдаче разрешений на установку аттракционов.

В Барнауле выявлено более 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные в парках отдыха. В первую очередь проверки проведут в отношении четырех индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 12 аттракционов. В рамках рейдовых мероприятий будут устанавливаться владельцы 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края, с инициированием проведения внеплановых проверок в случаях выявления нарушений правил эксплуатации.

В соответствии с действующим законодательством все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации. Однако правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов — до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов. В настоящее время руководством края разрабатывается инициатива внесения изменений в действующие правила о сокращении сроков моратория на регистрацию аттракционов.

Катунь24