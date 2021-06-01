Катунь24: В Алтайском крае проведут большой экскурсионный флешмоб

Туристический центр региона приглашает жителей края присоединиться ко всероссийской акции.

Фото: visitaltai.info

Во время «Экскурсионного флешмоба» в 12 часов по местному времени в городах России проводят бесплатные экскурсии по улицам и предприятиям, театрам и магазинам, творческим мастерским и ресторанам. Принять участие в нем могут все желающие музеи и галереи края, историки и экскурсоводы, руководители предприятий, частные компании и гастрономические заведения. Для этого нужно заполнить анкету до 30 июня, после чего сотрудники Алтайтурцентра сообщат детали.

Алтайский край впервые стал участником акции в 2020 году, уточняет пресс-служба регионального туристического центра. Тогда прошли более 20 экскурсий в трёх городах региона, их посетили более 250 человек.

«Экскурсионный флешмоб 2021» в Барнауле пройдёт 28 августа 2021 года в 12 часов. Подробности участия в акции по тел. 8 (3852) 20-61-01 (Анна Скобова).

Катунь24