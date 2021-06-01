Катунь24: В России решили запретить продавать больше пяти литров алкоголя в год на человека

С таким предложением выступил член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя.

«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — сказал Хамзаев в беседе с URA.RU.

Также Химзаев призвал к полной государственной монополии продажи алкоголя. Он считает, что это позволит значительно сократить число контрафактного алкоголя.

Катунь24