ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В Следкоме Алтайского края рассказали о владельце лопнувшего детского батута

Горняк22
22 часа Ago

Вечером 30 мая 2021 года в Барнауле возле ТЦ «Район» на открытой площадке лопнул надувной батут. В результате инцидента пострадали две девочки, 2017 года рождения.

Фото: Инцидент Барнаул

Лопнувший батут является собственностью индивидуального предпринимателя, сообщили в региональном Следкоме. С торговым центром он заключил договор на аренду земельного участка. Имя владельца батута пока не разглашают. Следователи провели обыски у него дома и на месте работы, а также допросили.

Отметим, власти Алтайского края проведут масштабную проверку всех уличных аттракционов.  Сейчас девочки находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело.

Катунь24

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