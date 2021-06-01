Катунь24: В Следкоме Алтайского края рассказали о владельце лопнувшего детского батута

Вечером 30 мая 2021 года в Барнауле возле ТЦ «Район» на открытой площадке лопнул надувной батут. В результате инцидента пострадали две девочки, 2017 года рождения.

Фото: Инцидент Барнаул

Лопнувший батут является собственностью индивидуального предпринимателя, сообщили в региональном Следкоме. С торговым центром он заключил договор на аренду земельного участка. Имя владельца батута пока не разглашают. Следователи провели обыски у него дома и на месте работы, а также допросили.

Отметим, власти Алтайского края проведут масштабную проверку всех уличных аттракционов. Сейчас девочки находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело.

Катунь24