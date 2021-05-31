Катунь24: В Барнауле высадили деревья на Аллее памяти и славы

Аллея посвящена пожарным, спасателям и ликвидаторам аварий и катастроф.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В пятницу, 28 мая 2021 года, сотрудники МЧС высадили на пересечении улиц Лазурная и Взлетная 40 деревьев. В ближайшее время здесь планируют разбить клумбы.

Напомним, в ноябре прошлого года на аллее высадили многолетние деревья, более 60 саженцев рябины. Все они благополучно перезимовали, сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Проект по созданию Аллеи памяти и славы запустили в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и год 30-летия МЧС России. Это дань уважения и признания заслуг пожарных-спасателей, внесших значительный вклад в приближение Победы и обеспечение безопасности населения в годы Великой Отечественной войны, отметили в ведомстве.

Катунь24