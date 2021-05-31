Катунь24: В Алтайском крае проверят все аттракционы после инцидента со взрывом батута

Глава региона Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в крае после опрокидывания батута в Барнауле.

Фото: Инцидент Барнаул

«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 30 мая, по адресу: ул. Попова, 70д возле ТЦ «Район» на открытой площадке лопнул надувной батут. Пострадали два ребенка, 2017 года рождения.

Детские реанимационные бригады доставили детей в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело.

Катунь24