ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае проверят все аттракционы после инцидента со взрывом батута

Горняк22
10 часов Ago

Глава региона Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в крае после опрокидывания батута в Барнауле.

Фото: Инцидент Барнаул

«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 30 мая, по адресу: ул. Попова, 70д возле ТЦ «Район» на открытой площадке лопнул надувной батут. Пострадали два ребенка, 2017 года рождения.

Детские реанимационные бригады доставили детей в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело.

Катунь24

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