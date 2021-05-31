Катунь24: В Минздраве рассказали о состоянии девочек, пострадавших при ЧП с батутом в Барнауле

Сегодня, 30 мая, по адресу: ул. Попова, 70д возле ТЦ «Район» на открытой площадке лопнул надувной батут. Пострадали два ребенка, 2017 года рождения.

Фото: Инцидент Барнаул

Детские реанимационные бригады доставили детей в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. Сейчас детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся необходимые диагностические и лечебные процедуры.

СУ СК по Алтайскому краю проводит доследственную проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают сотрудники ведомства.

Уполномоченный по защите прав детей в Алтайском крае Ольга Казанцева взяла ситуацию на контроль. В настоящее время держит связь с Минздравом и больницей, куда госпитализировали детей. Вместе с компетентными органами выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Губернатору Виктору Томенко доложили о происшествии. Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им. В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП).

Катунь24