Катунь24: В России изменились правила выдачи загранпаспортов

Новый административный регламент вступил в силу 30 мая 2021 года.

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Теперь при любом обращении время ожидания не должно превышать 15 минут, хотя раньше при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно.

Также теперь в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги.

В МВД пояснили, что сам порядок выдачи загранпаспортов остался прежним. Такой документ по-прежнему можно оформить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях — как на территории России, так и за рубежом.

Катунь24