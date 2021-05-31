Катунь24: В России выявили новый максимум случаев коронавируса с конца марта

За минувшие сутки в России зарегистрировали 9 694 случая заражения коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.

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Это максимальная отметка с 19 марта 2921 года, когда в стране обнаружили 9699 случаев.

«За последние сутки в России выявлено 9 694 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 301 (13,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 063 442 человека в 85 регионах», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве (3719), Санкт-Петербурге (829), Подмосковье (748). За истекшие 24 часа зафиксировано 355 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 121 162 человека.

Катунь24