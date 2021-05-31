Катунь24: В июне россиян ждут три выходных подряд
Дело в том, что 12 июня в стране отмечают День России, традиционно этот день нерабочий.
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В 2021 году дополнительный выходной выпадает на понедельник, 14 июня. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе у россиян будет сразу три подряд свободных дня.
После этого нас ждёт короткая четырёхдневная рабочая неделя — с 15 по 18 июня.
График выходных для тех, кто работает шесть дней в неделю, в июне будет другим. Эти работники получат праздничный выходной в субботу, 12 июня. Но никакого переноса нерабочего дня на понедельник уже не будет. Шестидневка начнется с 14 июня.
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