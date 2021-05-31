Катунь24: В Алтайском крае стартовало очное предварительное голосование «Единой России»

Сегодня, 30 мая 2021 года, в регионе проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания на выборы, которые пройдут в Единый день голосования 19 сентября.

Фото: партия «Единая Россия»

В этот день на территории края открылись 357 участков для голосования.

«Сегодня жителям городов и районов Алтайского края предоставлена возможность в очно форме сделать выбор в пользу кандидатов, которых считают достойными представлять партию на сентябрьских выборах. Голосование проходит во всех городах и районах региона, число участков на каждой территории зависит от количества избирателей. Специально для «очного» голосования Региональный оргкомитет изготовил четыре вида бюллетеней: для голосования за кандидатов в Государственную Думу по федеральному избирательному округу и одномандатным округам, и для голосования за кандидатов в АКЗС, также терргруппы и одномандатные округа. Всего на участки отправлено более 2 миллионов бюллетеней», — рассказал руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия» Денис Голобородько.

Чтобы найти свой участок для голосования, необходимо зайти на сайт PG.ER.RU и воспользоваться опцией «Найди свой участок». Проголосовать может любой избиратель старше 18 лет (на день выборов), проживающий в Алтайском крае. При себе необходимо иметь паспорт. Участки для голосования будут работать с 8:00 до 20:00.

Напомним, сегодня завершающий день предварительного голосования, стартовавшего в понедельник, 24 мая. После закрытия участков Региональный оргкомитет начнет подсчет голосов, сообщили на сайте партии. Окончательные итоги процедуры будут подведены в первых числах июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде партии 19 июня.

Катунь24