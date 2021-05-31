Катунь24: В ДТП на Чуйском тракте погиб водитель иномарки

Авария произошла сегодня, 30 мая 2021 года, около 6:40 в двух километрах от села Озерки.

Фото: pixabay.com

Как удалось выяснить правоохранителям, 38-летний мужчина за рулем Лексуса ехал из Новосибирска в сторону Барнаула. В какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль слетел в кювет и опрокинулся.

Водитель скончался до приезда «скорой». Пассажиры, 37-летний и 28-летний мужчины, а также 67-летняя женщина, получили травмы, их госпитализировали в Тальменскую ЦРБ.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Катунь24