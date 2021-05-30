Катунь24: В семье макак, живущих в барнаульском зоопарке, случилось пополнение

Малыш появился на свет в «Лесной сказке» вчера, 28 мая 2021 года.

Фото: Скриншот из видео "Лесной сказки"

Новый член семьи появился у яванских макак: Маси, Кирюши и малютки Лили.

«Чудо чудное! Друзья, к нам в зоопарк этой ночью прилетал аист. Нашему счастью нет предела», – написали сотрудники зоопарка на своей странице во «ВКонтакте».

Пол новорожденного макака ещё не определили. Сотрудники зоопарка следят за самочувствием семейства.

Катунь24