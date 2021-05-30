Катунь24: В России изменят порядок выдачи загранпаспортов

Теперь получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами. Соответствующий указ вступает в силу с 30 мая 2021 года.

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Жители России, чтобы получить документ, могут обратиться с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Те же, кто проживают за пределами страны, могут обратиться на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр, уточняет «Парламентская газета».

Срок предоставления услуги при её оформлении на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца, в в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трёх месяцев.

Также взамен взамен утраченного или пришедшего в негодность загранпаспорта не нужно будет платить госпошлину. От неё, в том числе, освобождены пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Для остальных оплата за оформление документа старого образцасоставит две тысячи рублей, нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Катунь24