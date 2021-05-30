Катунь24: В Алтайском крае проходят Кубок РАФ и первый этап чемпионата по драг-рейсингу. Кадры с места событий

Кубок Российской автомобильной федерации (РАФ), Кубок Алтайского края и первый этап чемпионата Алтайского края по драг-рейсингу проходят с 29 по 30 мая 2021 года на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района.

Фото: Катунь 24

Сегодня, 29 мая 2021 года, в первый день соревнований, спортсмены-водители проходят квалификацию. Завтра, 30 мая 2021 года, у них пройдут уже финальные соревнования.

В состязаниях участвуют 80 участников на дистанции в четверть мили: 402 метра, сообщают корреспонденты «Катунь 24». Для любителей и профессионалов этого вида спорта предумотрены разные условия и требования к заездам.

Драг-рейсинг – это гоночное соревнование, спринтерский заезд двух участников. Также его называют «гонкой на ускорение по прямой трассе». Особую популярность гонки этого типа получили в США, где национальные соревнования регулярно проводятся с начала 1950-х годов.



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