Катунь24: В Алтайском крае проводят проверку по делу антисанитарных условий в рубцовском доме престарелых

Его жильцы не были должным образом обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

По данным регионального Следкома, с 2016 по 2021 год частным домом для престарелых людей, расположенном на улице Рихарда Зорге, занимались поочередно трое предпринимателей из Рубцовска.

Во время проверок установили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечает требованиям санитарных норм. Следователи СК провели обыски в помещении дома для престарелых, а также в домах владельцев здания. Сейчас провоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и детали ситуации. Против хозяев дома престарелых возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенная группой лиц».

Катунь24