Катунь24: Воду из барнаульского Ковша, где появилась белая пена, взяли на пробу для проверки на загрязнение

О проверке обращений горожан в соцсетях по поводу странной белой пены, появившейся на воде в барнаульском Ковше, сообщает пресс-служба Центра управления регионом во «ВКонтакте».

Фото: Инцидент Барнаул

В связи с информацией, поступившей из соцсетей о разливе жидкости на Ковше в Барнауле, ЦУР связался с Управлением Росприроднадзора, Минприроды региона и другими профильными ведомствами. Эксперты взяли пробы на Ковше в барнауле, чтобы выяснить, что за жидкость попала в воду.

Анализом воды займутся специалисты Росприроднадзора, Минприроды региона и другие профильные ведомствами. Они установят, какая именно жидкость попала в воду.

По сообщениям местных жителей, рядом с местом слива находится строительная площадка. Об этом сообщил ЦУР отдела государственного экологического надзора по Алтайскому краю Игорь Перепелица. Возможно, что разлив случился из-за изношенности коммуникаций.

Согласно предварительному осмотру и анализу, специфический запах или иные специфические следы нефтепродуктов на поверхности воды отсутствуют. Полные выводы о загрязняющих веществах можно будет сделать только после получения результатов исследования проб. Ситуацию также контролируют Алтайская межрайонная природоохранная прокуратуры и прокуратуры Центрального района.

Напомним, обеспокоенное образовавшейся пеной на воде сообщение от местных жителей появилось в социальных сетях вчера, 28 мая 2021 года. Журналисты телеканала «Катунь 24» следят за ситуацией.

Катунь24