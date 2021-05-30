Катунь24: В барнаульском Фонде Владимира Шаманова «Защитники Отечества» подвели итоги конкурса сочинений, посвящённых Великой Отечественной войне

В конкурсе сочинений о Великой Отечественной войне участвовали ученики 14 учебных заведений города.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В барнаульском Фонде Владимира Шаманова «Защитники Отечества» подвели итоги конкурса сочинений, посвящённых Великой Отечественной войне

Приём заявок начался в феврале 2021 года. В течении нескольких месяцев барнаульские школьники и студенты изучали семейные архивы и расспрашивали родных о том, что выпало на долю их дедушек и бабушек в военное время.

Члены компетентного жюри из журналистов и филологов выбрали из всех работ 12 лучших. Всех авторов наградили грамотами и подарками. Победителями же признали четырёх ребят: Юлию Курсакович, Егора Калиниченко, Валерию Колпакову и Анну Соколову. Кроме того, благодарственными письмами награждены педагоги участников, которые привели своих подопечных к победе.

«Действительно дорогого стоит то, что ребята настолько душевно, настолько от чистого сердца вкладывали в сочинения, вкладывали в свои произведения историю их семей, историю их предков, которые прошли войну и благодаря которым сейчас мы все с вами живём, благодаря которым сейчас мирное время над нашими головами», – отметил Артем Шамков, депутат АКЗС, председатель Попечительского совета Фонда В. А. Шаманова «Защитники Отечества».

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