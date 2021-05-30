Катунь24: В России хотят запретить пластиковые трубочки и посуду
Планируется, что благодаря этой мере в два раза сократится число пластиковых отходов к 2030 году.
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Вице-премьер призвала запретить производство материалов, которые не поддаются дальнейшей переработке.
«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», – сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме.
Как уточняет ТАСС, власти планируют вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.