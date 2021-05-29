Катунь24: Вопросы поддержки и развития малого и среднего бизнеса обсудили на пленарном заседании VII Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края

В мероприятии сегодня, 28 мая, принял участие губернатор края Виктор Томенко.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Он поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, который в нашей стране отметили совсем недавно. Глава региона подчеркнул: развитие страны во многом зависит от бизнеса и инициатив предпринимателей.

«Субъекты предпринимательства вносят значительный вклад в экономику края. Более 300 тысяч работников трудится в этой сфере в регионе. Малый и средний бизнес — это треть налоговых доходов, четверть всех инвестиций. Именно успешная экономическая деятельность — основа для решения огромного количества социальных проблем», — отметил Виктор Томенко.

По словам главы региона, государство проявляет большое внимание к проблемам бизнеса и такие коммуникативные площадки, как Конгресс предпринимательских объединений, помогают выявить наиболее острые вопросы и проблемы.

Губернатор напомнил, что 2020 год был беспрецедентно тяжелым для предпринимательства из-за ограничений в период пандемии.

«Благодарю за стойкость, терпение, понимание, чуткую позицию, за итоги прошлого года. Это надо было преодолеть не без участия государства. Но справились с этим испытанием в первую очередь люди», — отметил он.

В пленарном заседании приняли участие представители общественных объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки МСП, органов власти, местного самоуправления, депутаты АКЗС.

Участники подвели итоги секций конгресса, посвященных развитию страхования в сельском хозяйстве, защите интеллектуальной собственности, совершенствованию налогового законодательства, мерам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделили вопросу привлечения молодых специалистов для трудоустройства на предприятия региона.

Модератором пленарного заседания выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Среди выступавших — председатель совета Алтайского краевого отделения Общероссийской общественный организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Госьков, президент Торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, генеральный директор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс, гендиректор «Алтайтрансмаш-Сервис» Иван Томашевич (Рубцовск), депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов, директор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев, а также министр цифрового развитии и связи края Евгений Зрюмов, начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, начальник управления края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Губернатор края Виктор Томенко отметил, что высказанные по итогам каждой сессии и конгресса в целом инициативы будут внимательно изучены рабочей группой для принятия последующих решений. «Легких, лежащих на поверхности решений не осталось. Но это не значит, что надо прекращать диалог, надо создавать такие формы общения, где он будет предметный и результативный. Хочу вас заверить, что краевые власти, вся властная система на это ориентированы. Мы понимаем, что перспективы развития края основываются на мощной, устойчивой экономике. Будем помогать и решать разные вопросы», — заверил глава региона участников Конгресса предпринимательских объединений края.

Катунь24