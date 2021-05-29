Катунь24: В МЧС предложили разрешить пожарным посещать дома неблагополучных граждан

С такой инициативой выступил директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев, пишет Парламентская газета.

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«Для профилактики пожаров, которые в основном происходят в жилье и в первую очередь в неблагополучных семьях, нам нужны права как у участкового уполномоченного полиции. Я думаю, мы к этому когда-нибудь придём», — сказал Еникеев в рамках Всероссийского сбора по вопросам совершенствования деятельности органов Федерального государственного пожарного надзора МЧС.

Еникеев подчеркнул, что этот вопрос ещё требует обсуждения и проработки. По его словам, в России продолжается рост гибели детей на пожарах: с начала 2021 года погибли 157 несовершеннолетних. Это почти на четверть больше, чем за такой же период 2020 года.

Основными причинами возгораний домов являются аварийный режим работы электросетей, а также неосторожное обращение с огнём, что нередко становится сопутствующим фактором злоупотребления алкоголем, отметил он.

Катунь24