Катунь24: Виктор Томенко провел встречу с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым

Виктор Майгуров посетил наш регион в рамках делового визита в Алтайский край и Республику Алтай.

Фото: Антон Червяков

Глава региона и президент Союза обсудили вопросы развития инфраструктуры для тренировок профессиональных биатлонистов в Белокурихе.

Виктор Майгуров рассказал, что побывал в новом биатлонном центре в туркластере «Белокуриха горная». По его словам, эта площадка находится в уникальном месте – на высоте 800 метров над уровнем моря, что позволяет ей стать тренировочной базой для спортсменов высокого уровня. Он отметил, что уже в этом году сюда приедут тренироваться региональные команды биатлонистов из Ханты-Мансийского округа, Тюменской области. Со следующего года в этот спортивный центр приедут уже сборные команды страны.

Виктор Томенко рассказал, что у региона есть планы по развитию спортивных объектов в туристско-рекреационном кластере «Белокуриха-2».

«Есть желание его развивать, задействовать, использовать, так как здесь есть то, чего не купишь, — это природно-климатические условия. Для дальнейшего развития нам необходимо объединение усилий федеральных ведомств, Союза биатлонистов России и наших организаций санаторно-курортного комплекса, краевых и местных властей», — отметил глава региона.

Также Виктор Майгуров обратился к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос асфальтирования 600 метров одного из участков, который соединит строящуюся дорогу и спортивный комплекс. Асфальтовое покрытие позволит даже в летнее время проводить на этом участке тренировки на лыжероллерах. Губернатор края поручил управлению Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Министерству транспорта региона и администрации города Белокурихи изучить варианты решения данного вопроса.

В ходе встречи президент Союза биатлонистов России также отметил, что в Белокурихе в настоящее время есть инфраструктура, которая позволяет открыть на ее базе отделение лыжных гонок и биатлона для детей. Со своей стороны Виктор Майгуров пообещал на начальном этапе оказать содействие в обеспечении секции необходимым инвентарем, пневматическими винтовками.

Катунь24