Катунь24: В Алтайском крае выставили на торги участок с рудным золотом

Аукцион состоится 20 июля 2021 года.

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Департамент по недропользованию по СФО назначил аукцион на право пользования рудным золотом на участке Курьинский в Алтайском крае. Площадь участка составляет около 1 тыс. га. Прогнозные ресурсы рудного золота оценены по категории Р1 в количестве 10,1 т, при среднем содержании 2,53 г/т, пишет «Коммерсантъ». Заявки для участия в аукционе принимаются до 28 июня.

Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовая цена — 26,8 млн руб.

Катунь24