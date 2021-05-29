Катунь24: В Барнауле выбрали нового главу Октябрьского района

Им стал первый заместитель главы администрации Индустриального района Юрий Асеев.

Фото: Барнаульская городская Дума

«За назначение Асеева на этот пост проголосовали единогласно. Вице-мэр Юрий Еремеев представил депутатам Асеева как высокопрофессионального специалиста, пользующегося авторитетом», – отмечает Политсиб.ру.

Также издание отмечает, что накануне выборов Юрий Асеев встретился с депутатами и ответил на их «неудобные» вопросы. После встречи его назвали достойным опытным кандидатом на пост главы.

Напомним, место главы пустовало с 21 января 2021 года, когда его по собственному желанию покинул Андрей Овсянников.

Катунь24