Катунь24: В Барнауле выбрали нового главу Октябрьского района
Им стал первый заместитель главы администрации Индустриального района Юрий Асеев.
Фото: Барнаульская городская Дума
«За назначение Асеева на этот пост проголосовали единогласно. Вице-мэр Юрий Еремеев представил депутатам Асеева как высокопрофессионального специалиста, пользующегося авторитетом», – отмечает Политсиб.ру.
Также издание отмечает, что накануне выборов Юрий Асеев встретился с депутатами и ответил на их «неудобные» вопросы. После встречи его назвали достойным опытным кандидатом на пост главы.
Напомним, место главы пустовало с 21 января 2021 года, когда его по собственному желанию покинул Андрей Овсянников.