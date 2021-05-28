Катунь24: В Алтайском крае участились случаи ДТП с участием детей

Сотрудники ГИБДД печальную статистику связывают с началом летних каникул. Дети невнимательно переходят дорогу, а бывает и такое, что и вовсе играют на ней. Как уберечь своего ребёнка, разбиралась наша съёмочная группа.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for В Алтайском крае участились случаи ДТП с участием детей

Статистика дорожных происшествий с участием детей значительно ухудшается весной и летом. Это связано с приходом каникул, во время которых дети больше времени проводят на улице. Только в мае этого года произошло 19 аварий, в которых пострадали несовершеннолетние.

Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения регулярно проводят профилактические рейды на пешеходных переходах Барнаула. Сегодня, 27 мая, они проинструктировали велосипедистов и водителей, а детям вручили памятки с правилами поведения на дороге.

Часто виновники аварий — это дети. Они неожиданно выскакивают на проезжую часть и попадают под колёса автомобилей. Поэтому сотрудники ГИБДД советуют чаще проводить с детьми профилактические беседы и объяснять, что безопасность на дороге зачастую зависит только от их бдительности.

Катунь24