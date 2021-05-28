Катунь24: В Алтайском крае завели дело об антисанитарии в частном доме для престарелых

По данному факту ведется расследование и возбуждено уголовное дело.

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Как сообщил Следственный комитет, начиная с 2016 года три предпринимателя из Рубцовска по очереди оказывали услуги по проживанию в частном доме для престарелых. Правоохранительным органам удалось установить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении не отвечает требованиям санитарных норм. Пожилых людей не обеспечили должным образом продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Следователи провели обыск не только в пансионате, но и в домах бывшего и нынешнего владельца здания.

На данный момент специалисты ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Катунь24