Катунь24: В Барнауле повысят стоимость проезда на четырёх транспортных маршрутах

С соответствующими письмами-уведомлениями обратились перевозчики ООО «Командирское» и ООО «Автомиг».

Фото: barnaul.org

Перевозчики планируют повысить стоимость проезда на маршрутах № 18, № 27, № 58 и № 144 с 7 июня 2021 года.

Перевозка пассажиров осуществляется по нерегулируемым тарифам на автобусах малой вместимости.

По словам перевозчиков, это обосновано большими вложениями в обновления технопарка. Так, на маршрутах № 18, № 27 и № 58 транспорт обновлен полностью (приобретено 62 единицы), на маршруте № 144 – частично, уточняет пресс-служба городской администрации.

«В этом году мы полностью обновили подвижной состав, взяли комфортабельные низкопольные автобусы для пассажиров, в том числе и малобильных групп населения. На сегодняшний день, отработав месяц, посчитав рентабельность, было принято решение поднять стоимость проезда, который не повышали три года. Федеральный закон позволяет нам это сделать. Мы за 10 дней уведомили об этом комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула. С 7 июня проезд на маршрутах № 18, № 27, № 58 и № 144 повысится на три рубля и составит 28 рублей», – рассказал представитель товарищества ООО «Командирское» и ООО «Автомиг» Олег Бесчастный.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных самим же перевозчиком, исходя из экономической целесообразности, так как данные маршруты не компенсируются за счет средств бюджета города. Всего из 82 муниципальных маршрутов г. Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута.

Катунь24