Катунь24: В России решили ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу кредитов

Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 26 мая 2021 года.

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Инициатором выступила группа парламентариев во главе с председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Они предлагают ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».

Когда закон вступит в силу, «черным кредиторам» будет грозить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Также им могут назначить обязательные работы до 480 часов. За незаконное кредитование можно будет получить и тюремный срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности. Отмечается, что уголовное наказание будет предусмотрено, только если сумма кредита больше 2,25 миллиона рублей, а нарушитель уже имеет административное взыскание за то же нарушение.

Также в третьем чтении приняли закон, согласно которому за нелегальное кредитование для должностных лиц и предпринимателей без образования юрлица вводится штраф 30-50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 15 суток. Санкции для юрлиц составят 300-500 тысяч с приостановлением деятельности на 15 суток.

За повторное нарушение, если в нём нет признаков уголовно наказуемого деяния, должностных лиц и предпринимателей будут штрафовать на 50-200 тысяч, юрлиц — на сумму от 500 тысяч до двух миллионов рублей. За рецидив могут приостановить деятельность организации на 60 дней, отметили в Парламентской газете.

Катунь24