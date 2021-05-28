Катунь24: В ДТП на Чуйском тракте пострадал депутат АКЗС

Напомним, авария случилась вчера, 26 мая 2021, недалеко от села Баюновские Ключи.

Фото: кадр из видео «Барнаул 22»

Травмы получили депутат АКЗС, алтайский предприниматель Вадим Смагин и его водитель. На автомобиле Land Rover они ехали в командировку в Барнаул.

О состоянии мужчин сообщила altapress.ru референт Вадима Смагина Марина Быковская. На данный момент и депутат, и его водитель находятся в больнице.

«Вчера Вадим Петрович ехал в служебную командировку в Барнаул. 26 мая у него должно было состояться заседание фракции „Единая Россия“ в АКЗС, заседание комитета по аграрной политике и природопользованию и правительственный час в Парламентском центре. В четверг он должен был присутствовать на сессии АКЗС. По дороге Бийск — Барнаул случилось ДТП», — отметила собеседница.

Автомобили «Мицубиси-Аутлендер» под управлением водителя-мужчины, 1964 года рождения, и «Ленд Ровер» под управлением водителя-мужчины, 1974 года рождения, столкнулись около 7:50 на 225 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». В результате ДТП водитель и пассажир «Мицубиси-Аутлендер», женщина, 1983 года рождения, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Катунь24