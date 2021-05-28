Катунь24: В Барнауле частично ограничат движение на проспекте Ленина

Движение общественного транспорта на участке дороги изменится с 28 по 31 мая 2021 года.

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Движение по проспекту Ленина ограничат из-за ремонта канализации в районе дома № 14. Временные меры будут действовать с 22:30 28 мая до 6:00 31 мая, сообщает пресс-служба городской администрации во «ВКонтакте».

Движение автобусных маршрутов не изменится. Движение троллейбусов № 1, 7 будет организовано по следующим схемам:

пр. Ленина – пр. Строителей – ост. «пл. Победы»;

в обратном направлении: ост. «пл. Победы» – пр. Строителей – пр. Ленина.

Катунь24