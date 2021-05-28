Катунь24: В Барнауле установят стелу «Город трудовой доблести»

Место, где появится монумент, определят на заседании специальной общественной комиссии, которое пройдет сегодня, 27 мая 2021 года.

Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

В работе участвует 21 человек: общественные деятели, депутаты, представители промышленных предприятий, музеев, руководство города, ученые. Они готовили документы для присвоения почётного звания.

На прошлой неделе Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о наделении статусом «Город трудовой доблести» 12 городов, в том числе Барнаула.

Теперь комиссии нужно определить место, где в столице края будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении звания. Это одно из обязательных условий, прописанных в федеральном законе для городов, получивших такое звание. 1, 9 мая и в День города возле стелы будут проводиться праздники, будут давать залпы салютов, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

В администрации Барнаула не исключают, что на сегодняшнем заседании вопрос не решат окончательно. Срок, через который в городе должен появиться памятник, не определён.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Катунь24