Катунь24: В WhatsApp появилась новая функция для голосовых сообщений
Теперь пользователи смогут ускорить прослушивание сообщений в полтора и в два раза.
Фото: pixabay.com
Функция будет доступна и для Android, и для iOS.
Кроме того, в приложении появятся специальные уведомления. Теперь при помощи значка @ пользователи смогут выделять других участников беседы, и им придет отдельное уведомление о сообщении.
Отметим, подобная функция в Telegram доступна уже несколько лет. Там ускорить прослушивание возможно только в два раза.