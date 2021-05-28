Катунь24: В WhatsApp появилась новая функция для голосовых сообщений

Теперь пользователи смогут ускорить прослушивание сообщений в полтора и в два раза.

Фото: pixabay.com

Функция будет доступна и для Android, и для iOS.

Кроме того, в приложении появятся специальные уведомления. Теперь при помощи значка @ пользователи смогут выделять других участников беседы, и им придет отдельное уведомление о сообщении.

Отметим, подобная функция в Telegram доступна уже несколько лет. Там ускорить прослушивание возможно только в два раза.

Катунь24