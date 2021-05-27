Катунь24: В Алтайском крае ветеран Великой Отечественной войны отметил вековой юбилей

25 мая 2021 года в городе Бийске поздравления со 100-летним юбилеем принимал ветеран ВОВ Василий Нефедович Гусев.

Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

По информации Минсоцзащиты Алтайского края, родился Василий Нефедович в селе Сунгай Кытмановского района Алтайского края. Детство и юность пролетели незаметно. В октябре 1940 года молодого парня призвали на срочную военную службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. Так парень с Алтая попал на Украину, в город Владимир-Волынский. Во время начала военных действий отдельный ремонтно-восстановительный батальон, где проходил службу Василий Нефедович, вошел в состав Южного фронта, которым командовал Семен Михайлович Будённый. Был ранен при взятии Берлина 20 апреля 1945 года. По выздоровлении в 1945 году прибыл на родину.

В городе Горно-Алтайске окончил кооперативную школу, получил профессию бухгалтера. Далее трудовая деятельность началась в кооперации. На пенсию уходил с должности главного бухгалтера крупной организации «Алтайсельстрой». На пенсии все свободное время проводил с женой Зоей Потаповной на приусадебном участке.

Именинник получил теплые поздравления от президента РФ Владимира Путина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко с памятным подарком. Также слова безмерной благодарности выразили заместитель главы города Бийска Антонина Мелихова, и.о. начальника управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам Алексей Катюк.

Катунь24