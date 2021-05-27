Катунь24: В Барнауле вынесли приговор мужчине, убившему топором супружескую пару 26 лет назад

Помимо убийства, осужденный также украл у свои жертв ценные предметы и деньги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Убийство обвиняемый совершил в феврале 1995 года. Как установило следствие, мужчина со своим подельником пришли ночью к потерпевшим и стали распивать спиртное вместе с хозяином. Позже подсудимый решил напасть на мужчину и его супругу, чтобы похитить их имущество.

Виновный не менее 16 раз ударил обухом топора по голове мужчину и не менее 5 – его жену. От полученных травм супруги скончались на месте. После этого подсудимый похитил меховые изделия, золотые украшения, видеомагнитофон Panasonic, видеокассеты JVS, денежные средства, ущерб причинен на общую сумму 7 593 755 неденоминированных рублей 86 копеек. Далее обвиняемый скрылся с места преступления.

Уголовное дело против мужчины было возбуждено по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений двух лиц». Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Катунь24