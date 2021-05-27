Катунь24: Военнослужащим повысят оклады

Правительство планирует с 1 октября 2021 года повысить оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 1,037 раза.

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Об этом сообщается в постановлении правительства №772 от 24 мая, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе.

Оклады повысят военнослужащим (как контрактникам, так и по призыву), гражданам, проходящим службу в Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарным, таможенникам и другим.

Увеличение доходов силовиков обеспечат за счет средств бюджета РФ. Деньги на эти цели предусмотрены специально.

Катунь24