Катунь24: В Алтайском крае ожидается сильный ветер

Местами возможны дожди, град и грозы.

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По данным Алтайского ЦГМС, завтра, 27 мая 2021 года, в регионе столбики термометров покажут +25…+30 гр., местами по югу до +35 гр. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, местами по востоку 25-27 м/с.

В Барнауле в конце дня возможен кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, местами по востоку 25-27 м/с. Температура +28…+30 гр.

Катунь24