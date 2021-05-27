Катунь24: В России установили новые правила назначения пособий для беременных и детей от 8 до 17 лет

При назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.

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Минтруд России опубликовал проект с правилами назначения выплаты пособий женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности и детям от 8 до 17 лет.

Беременные женщины могут обратиться за пособием, если они встали на учет до 12 недель и если среднедушевой доход в семье не достигает прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году — 6351 руб.

Пособие на ребенка от 8 до 17 лет составит 50 процентов региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году будет 5650 рублей. Его смогут получать одинокие родители — те, кто является единственным родителем (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребенка в разводе и судом назначены алименты.

Назначение, а также выплату пособий будет назначать Пенсионный фонд РФ. Заявление можно будет подать на портале «Госуслуги» или обратиться в отделение Пенсионного фонда лично.

Подробнее информацию можно узнать на сайте Минтруда России.

Катунь24