Катунь24: В России могут ввести эталонные тарифы на теплоэнергию

Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы антимонопольной службы Виталия Королева. В некоторых регионах система может начать работу с 1 июля 2022 года.

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Эталонный подход предполагает, что тарифы определяют по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены. Эксперты полагают, что эта мера позволит избежать роста платежей за тепло.

В 2020 году метод эталонов был применен в тарифах в сфере ЖКХ для организаций, владеющих небольшими участками водопроводов и канализаций. В ряде случаев этот метод позволил снизить затраты до 30 % на транспортировку воды и сточных вод.

Эксперты считают, что при внедрении эталонных тарифов в теплоснабжении важно, чтобы они покрывали обоснованные затраты организаций. Так, в России около 70 тыс. котельных, работающих преимущественно на угле, а цена на уголь разных марок отличается, поэтому на практике найти аналоги для каждой котельной будет непросто. Кроме того, неодинакова оплата труда в разных регионах страны.

Катунь24