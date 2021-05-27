Катунь24: В барнаульских посёлках Спутник и Авиатор ремонтируют проезжую часть

Дорожники продолжают капитальный ремонт дорог в посёлках Спутник и Авиатор.

Фото: официальный сайт Барнаула

Бригада МБУ «Автодорстрой» приступила к фрезерованию повреждённого слоя асфальта по улице Смоленской в границах улиц 1-й и 2-й Малиновых. На улице Смородиновой работает экскаватор: здесь копают траншею под бортовой камень. Эти участки являются частью автобусных маршрутов, проходящих сквозь пригородные поселки, и требуют обновления дорожного покрытия.

Всего силами подрядчика в посёлках Спутник и Авиатор будут отремонтированы пять участков дорог. Капремонт также ожидает улицы Малиновую (от Соловьиной до Декоративной), Малиновую 1-ю (от Кедровой до Смоленской) и Авиаторов (от Декоративной до Малиновой 2-й). Общая площадь всех участков составит почти 27 тысяч кв. м, сметная стоимость работ — 34 710 000 рублей.

Как напомнили в мэрии Барнаула, в краевой столице в рамках нацпроекта уже ведутся работы на 11 участках. Это мосты через р. Власиху на ул. Мамонтова и через р. Барнаулку на ул. Челюскинцев, дороги по проезду Северному Власихинскому, Змеиногорскому тракту, улицам Парфенова, Кулагина, Горнолыжной, а также четыре улицы в микрорайоне Авиатор.

Всего в 2021 году будут выполнены работы на 23 участках дорог общей протяженностью более 25 км. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году выделено 907,2 млн рублей.

Стоит отметить, что этот комплекс мероприятий позволяет обеспечить безопасность дорожного движения на обновленных участках автомобильных дорог, увеличить пропускную способность и комфортное передвижение участников дорожного движения на улично-дорожной сети краевой столицы. Кроме того, после завершения дорожно-строительного сезона протяженность автомобильных дорог, включенных в нацпроект, соответствующих нормативному состоянию, увеличится с 71,4 % до 73,4 %.

Катунь24